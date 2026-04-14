14 апреля 2026 в 10:47

Уральские медики откачали ребенка во время приступа в самолете

Два медика спасли ребенка во время рейса из Таиланда в Екатеринбург

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уральские медики спасли восьмилетнего мальчика во время авиарейса из Таиланда в Екатеринбург, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Ребенку стало плохо вскоре после взлета: у него началась сильная рвота, боли в животе и резко поднялась температура.

По счастливому стечению обстоятельств на борту оказались реаниматолог из Тюмени и гинеколог из Екатеринбурга. Врачи организовали импровизированный медицинский пункт прямо у аварийного выхода, где установили школьнику капельницу. Борьба за состояние маленького пациента продолжалась более четырех часов до самого приземления. Сразу после посадки в аэропорту Кольцово мальчика госпитализировали в 15-ю городскую больницу, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее врачи в Москве спасли мальчика, у которого в дыхательных путях застряли орехи кешью. У ребенка были одышка, свистящее дыхание и боль в груди. После бронхоскопии, во время которой были извлечены орехи, мальчик был выписан после наблюдения и контрольных осмотров.

Регионы
Урал
врачи
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ помещала челябинским дропперам «потрошить» счета россиян
Мужчина с ружьем напал на букмекерскую контору
В Приморье умер второй пострадавший в ДТП с мотоциклистом полицейский
ВСУ ударили по складу гумпомощи и многоэтажке в Херсонской области
Раскрыто число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО с начала года
Готовивший теракт в Москве украинец рассказал, как куратор подставил его
Россиянам назвали главный фактор развития ХОБЛ
На востоке Турции произошел захват школы
Раскрыты сроки отмены карантина в Новосибирской области
Масложиркомбинат вспыхнул как спичка в российском регионе
ВСУ впервые использовали один вид оружия при атаках на Ленобласть
В Госдуме назвали идеальную ставку по ипотеке для многодетных
Стало известно, смогут ли 15 кораблей США удерживать блокаду портов Ирана
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 апреля: последние новости, сводка сегодня
Адвокат Пичугина ответил на вопрос о возможном обжаловании приговора
ФСБ задержала гражданина Молдавии за помощь СБУ
Мирные жители погибли при атаке ВСУ во время пасхального перемирия
Украинец рассказал о подготовке покушения в Москве
Врач перечислил лекарства, после приема которых нельзя водить машину
«Отцы рядом» призвали отсрочить отбывание наказания для экс-супруга Лерчек
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

