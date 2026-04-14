Уральские медики откачали ребенка во время приступа в самолете

Уральские медики спасли восьмилетнего мальчика во время авиарейса из Таиланда в Екатеринбург, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Ребенку стало плохо вскоре после взлета: у него началась сильная рвота, боли в животе и резко поднялась температура.

По счастливому стечению обстоятельств на борту оказались реаниматолог из Тюмени и гинеколог из Екатеринбурга. Врачи организовали импровизированный медицинский пункт прямо у аварийного выхода, где установили школьнику капельницу. Борьба за состояние маленького пациента продолжалась более четырех часов до самого приземления. Сразу после посадки в аэропорту Кольцово мальчика госпитализировали в 15-ю городскую больницу, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

