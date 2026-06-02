02 июня 2026 в 14:18

Раскрыта судьба туристов, застрявших в горах Кабардино-Балкарии

Четверых туристов эвакуировали из ущелья Безенги в Кабардино-Балкарии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Четверых туристов, застрявших в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии из-за непогоды 1 июня, успешно эвакуировали, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Отмечается, что медицинская помощь путешественникам не понадобилась.

Поисково-спасательная операция в ущелье Безенги успешно завершена. Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с привлечением вертолета эвакуировали группу альпинистов из четырех человек в альплагерь «Безенги», — говорится в сообщении.

Группа туристов на трекинговом маршруте в верховьях ущелья Безенги попала в плохую погоду и запросила помощи спасателей, укрывшись в хижине Джанги-Кош. Прибывший на помощь Ми-8 не смог сесть из-за непогоды, и к месту выдвинулись пешие спасатели.

Ранее на Бали двое российских туристов оказались отрезанными приливом на скале у пляжа Паданг-Паданг. Их сняли с помощью альпинистского снаряжения. Путешественники гуляли по берегу и хотели посмотреть закат, но внезапно вода поднялась, и обратная дорога стала недоступна.

Кроме того, стало известно, что двух туристок, пропавших в Карачаево-Черкесии, нашли на высоте 2400 метров в районе озера Любви. Спасатели проводили девушек 24 и 25 лет до ближайшего села, в медпомощи они не нуждались.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
