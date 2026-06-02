Толкнувшего женщину из окна москвича сняли на видео в момент трагедии

Москвич вытолкнул знакомую из окна квартиры на седьмом этаже на северо-востоке Москвы, момент падения попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ. По данным столичного главка СК, 30 мая фигурант в ходе ссоры толкнул женщину, стоявшую у открытого окна, отчего та упала и погибла.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Калининграде во время совместного распития спиртного в СНТ «Дружба» между мужчинами вспыхнула ссора. Один из них ударил приятеля кирпичом по голове около четырех раз, от полученных травм потерпевший скончался на месте. Подозреваемого арестовали, он пробудет под стражей до 13 июля.

Кроме того, в пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что в селе Солобоево Тюменской области мужчина обвиняется в убийстве знакомого своей бывшей девушки. По данным следствия, он зарезал жертву во время застольной ссоры.