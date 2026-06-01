3 капли на губку — подоконники белые, как первый снег: простой способ избавиться от желтизны и вечной пыли

Все ингредиенты стоят копейки и есть практически в каждом доме. При этом результат не уступает, а часто и превосходит дорогие профессиональные средства. Вам не нужно тереть подоконник часами — достаточно распылить состав, подождать пару минут и протереть влажной губкой.

В мерный стаканчик или прямо в пульверизатор наливаю 200 мл теплой воды. Добавляю по 1 столовой ложке нашатырного спирта (10% раствор аммиака) и 3% перекиси водорода. Вливаю 3–4 капли любого средства для мытья посуды. Закрываю пульверизатор и тщательно взбалтываю до образования пены. Распыляю готовый раствор на загрязненный подоконник, равномерно покрывая всю поверхность. Оставляю на 2–3 минуты, чтобы состав подействовал.

Затем влажной губкой или микрофиброй протираю подоконник, удаляя остатки грязи вместе с пеной. При сильных загрязнениях (следы от горшков, желтизна от солнца) можно слегка потереть. После этого прохожу сухой мягкой тряпкой для блеска. Состав не требует смывания чистой водой.

Важно: работать в перчатках и проветривать помещение из-за резкого запаха нашатыря. Хранить готовый раствор в закрытом пульверизаторе.