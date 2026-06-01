Как правильно ухаживать за огурцами: 5 золотых правил для большого урожая

Даже урожайные гибриды не дадут максимум, если допускать ошибки в уходе. Огурцы быстро реагируют на холодную воду, неправильный полив и нехватку питания. Но есть несколько простых правил, которые помогают сохранить кусты сильными и продлить плодоношение до осени.

Не поливайте огурцы холодной водой

Ледяная вода из шланга вызывает стресс у корней и часто провоцирует болезни. Для полива лучше использовать теплую отстоянную воду примерно 20–25 градусов. Особенно важно это в начале лета, когда ночи еще прохладные.

Поливать огурцы лучше утром или вечером, чтобы влага успевала впитаться постепенно.

Следите за влажностью почвы

В жару огурцам нужен частый полив, но в пасмурную погоду избыток влаги быстро приводит к грибку и гнили. Почва должна оставаться влажной, но не сырой.

После полива теплицу желательно проветривать — это снижает риск болезней и появления конденсата.

Огурцам нужны регулярные подкормки

Эта культура быстро вытягивает питание из грунта. Для хорошего урожая дачники обычно чередуют органику и минеральные удобрения: настой травы, коровяк, древесную золу и комплексы с калием.

Особенно важен калий — он влияет на вкус, сочность и количество завязей. Подкармливать огурцы лучше раз в 10–14 дней небольшими дозами.

Собирайте урожай чаще

Если оставлять крупные огурцы на плетях, растение начинает хуже формировать новые завязи. Поэтому зеленцы лучше снимать каждые 2–3 дня, а в жару — ежедневно.

Частый сбор помогает кустам плодоносить намного дольше.

Что еще помогает увеличить урожай

Хорошо работает мульча из травы или соломы — она удерживает влагу и защищает корни от перегрева. Также важно удалять пожелтевшие нижние листья и периодически рыхлить почву, чтобы корни получали больше воздуха.

При таком уходе огурцы плодоносят стабильно и дольше остаются здоровыми даже в середине сезона.