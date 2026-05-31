Избавляемся от пустоцветов: как заставить огурцы и кабачки плодоносить лучше

Многие дачники сталкиваются с одной и той же проблемой: кусты огурцов и кабачков активно растут, цветут, но долгожданных плодов почти нет. Вместо завязей появляются десятки пустоцветов, а урожай оказывается гораздо скромнее ожидаемого. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев ситуацию можно исправить без дорогих препаратов и сложных агротехнических приёмов.

Главная причина пустоцветов — нарушение баланса питания. Если растения получают слишком много азота, они начинают наращивать зелёную массу в ущерб плодоношению. Особенно часто это происходит после чрезмерного внесения навоза или азотных удобрений. В результате листья становятся крупными и яркими, а завязей почти нет.

Опытные агрономы советуют в период цветения сделать упор на калий и фосфор. Для этого хорошо подходят древесная зола, монофосфат калия или специальные удобрения для плодоносящих культур. Такая подкормка помогает растениям направить силы на формирование завязей.

Не менее важен правильный полив. Огурцы и кабачки плохо реагируют как на пересушивание почвы, так и на избыток влаги. Поливать растения лучше тёплой водой под корень, особенно в период активного цветения. Холодная вода может вызвать стресс и спровоцировать опадение завязей.

Ещё одна распространённая причина пустоцветов — нехватка насекомых-опылителей. В прохладную, дождливую или ветреную погоду пчёлы посещают цветки гораздо реже. Чтобы привлечь опылителей, рядом с грядками можно посадить календулу, бархатцы, фацелию или другие медоносы. Некоторые дачники дополнительно опрыскивают цветущие растения слабым раствором мёда — сладкий аромат привлекает пчёл и шмелей.

Для огурцов существует ещё одна хитрость. Если растение слишком активно наращивает плети и листья, опытные огородники временно сокращают полив на несколько дней. Небольшой стресс заставляет куст переключиться на образование женских цветков, из которых и формируются будущие огурцы.

Кабачки тоже любят внимание. Регулярный сбор молодых плодов стимулирует появление новых завязей. Если оставлять крупные кабачки на кусте надолго, растение считает задачу выполненной и начинает плодоносить заметно хуже.