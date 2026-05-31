ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 14:00

Огурцы «Универсальные» без уксуса: хрустящие зеленцы с чесноком и хреном — идеальны к картошечке и мясу

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой способ засолки для тех, кто любит натуральные хрустящие огурцы. Никакой возни — просто залил огурцы рассолом, добавил специи и оставил бродить.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, упругие огурцы с ярким чесночным ароматом и пряным вкусом, в меру соленые и очень вкусные. Они идеальны к картошке, мясу или как самостоятельная закуска. Готовятся без уксуса и сахара, а хрустят как бочковые.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг огурцов, 1,5 л воды, 3 ст. ложки соли, 3 зубчика чеснока, пучок укропа, 3–4 листа смородины, 2–3 листа хрена, перец горошком.

Огурцы вымойте, замочите в холодной воде на 3–4 часа. На дно банки выложите половину зелени, чеснок и перец. Уложите огурцы вертикально, сверху оставшуюся зелень. Приготовьте рассол: воду вскипятите с солью, остудите до комнатной температуры. Залейте огурцы, накройте марлей. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня. Затем закройте крышками и уберите в холодильник или погреб.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти соленые огурцы. Удивило то, что без уксуса они получились хрустящими и очень ароматными. Рассол стал мутным как положено, огурцы просолились равномерно. Даже без стерилизации они отлично хранятся. Рецепт — настоящая находка для зимних заготовок!

Проверено редакцией
Читайте также
Компот «Цитрусовая клубника»: 3 ингредиента — и зимой пьем натуральную «Фанту» без химии
Общество
Компот «Цитрусовая клубника»: 3 ингредиента — и зимой пьем натуральную «Фанту» без химии
Достаю сыр и трачу всего 10 минут — подаю на завтрак пиццу-гренки с сырной шапкой и колбасой
Общество
Достаю сыр и трачу всего 10 минут — подаю на завтрак пиццу-гренки с сырной шапкой и колбасой
На все праздники готовлю «Лисичку»: простой и вкусный салат с курицей и корейской морковью
Общество
На все праздники готовлю «Лисичку»: простой и вкусный салат с курицей и корейской морковью
Поджариваю грудку с грибами: салат вместо «Цезаря» — хрустящие чесночные сухарики делают его идеальным
Общество
Поджариваю грудку с грибами: салат вместо «Цезаря» — хрустящие чесночные сухарики делают его идеальным
Малосольные огурцы «Бодрячки»: с чесноком, хреном и зеленью — через 2 часа подаю к столу
Общество
Малосольные огурцы «Бодрячки»: с чесноком, хреном и зеленью — через 2 часа подаю к столу
рецепты
огурцы
соленья
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.