Огурцы «Универсальные» без уксуса: хрустящие зеленцы с чесноком и хреном — идеальны к картошечке и мясу

Это гениально простой способ засолки для тех, кто любит натуральные хрустящие огурцы. Никакой возни — просто залил огурцы рассолом, добавил специи и оставил бродить.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, упругие огурцы с ярким чесночным ароматом и пряным вкусом, в меру соленые и очень вкусные. Они идеальны к картошке, мясу или как самостоятельная закуска. Готовятся без уксуса и сахара, а хрустят как бочковые.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг огурцов, 1,5 л воды, 3 ст. ложки соли, 3 зубчика чеснока, пучок укропа, 3–4 листа смородины, 2–3 листа хрена, перец горошком.

Огурцы вымойте, замочите в холодной воде на 3–4 часа. На дно банки выложите половину зелени, чеснок и перец. Уложите огурцы вертикально, сверху оставшуюся зелень. Приготовьте рассол: воду вскипятите с солью, остудите до комнатной температуры. Залейте огурцы, накройте марлей. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня. Затем закройте крышками и уберите в холодильник или погреб.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти соленые огурцы. Удивило то, что без уксуса они получились хрустящими и очень ароматными. Рассол стал мутным как положено, огурцы просолились равномерно. Даже без стерилизации они отлично хранятся. Рецепт — настоящая находка для зимних заготовок!