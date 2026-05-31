На все праздники готовлю «Лисичку»: простой и вкусный салат с курицей и корейской морковью

Этот салат давно стал одним из моих любимых для праздничного стола. Продукты нужны самые простые, готовится все буквально за несколько минут, а результат всегда получается отличным.

Нежная куриная грудка, пикантная корейская морковь, сыр и маринованные огурчики создают очень удачное сочетание вкусов. Именно поэтому салат «Лисичка» часто исчезает со стола одним из первых.

Получается обалденная вкуснятина: нежное куриное мясо прекрасно сочетается с хрустящей морковью по-корейски, а сыр добавляет салату мягкость и сливочные нотки.

Для приготовления вам понадобится: куриная грудка — 2 филе (около 500 г), маринованные огурцы — 3 шт., корейская морковь — 200 г, твердый сыр — 200 г, чеснок — 2 зубчика, майонез — 3–4 ст. л., свежая зелень — по вкусу.

Куриную грудку отварите в подсоленной воде до готовности и полностью остудите. Затем нарежьте тонкими полосками или разберите руками на волокна. Маринованные огурцы нарежьте соломкой, сыр натрите на крупной терке.

В глубокой миске соедините курицу, огурцы, корейскую морковь и сыр. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и заправьте майонезом. Все хорошо перемешайте. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью и дайте ему постоять в холодильнике 20–30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже готовила салат «Лисичка» не один раз. Часть майонеза можно заменить сметаной или греческим йогуртом — получится более легкий вариант. Рецепт — настоящая находка для праздничного меню и семейных застолий!