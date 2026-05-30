Поджариваю грудку с грибами: салат вместо «Цезаря» — хрустящие чесночные сухарики делают его идеальным

Если хочется приготовить сытный салат без сложных ингредиентов, этот рецепт станет настоящей находкой. Нежная куриная грудка, сочные шампиньоны, свежие огурцы и пекинская капуста создают идеальное сочетание вкусов, а домашние чесночные сухарики делают блюдо особенно аппетитным.

Получается легкий, но при этом очень сытный салат, который подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола. Многие гости уверены, что главный секрет вкуса — именно в ароматных сухариках, приготовленных своими руками.

Для приготовления понадобится: куриная грудка — 500 г, шампиньоны — 500 г, пекинская капуста — 500 г, огурцы — 3–4 шт., майонез, хлеб, чеснок и растительное масло.

Куриную грудку нарежьте полосками и обжарьте до золотистой корочки. Шампиньоны отварите 8–10 минут, затем разрежьте на четвертинки. Пекинскую капусту нашинкуйте, огурцы нарежьте полукольцами. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом.

Для сухариков нарежьте хлеб кубиками и подсушите в духовке. Затем смешайте растительное масло с чесноком, полейте сухарики и хорошо встряхните в пакете. Перед подачей посыпьте салат ароматными чесночными сухариками.

Личный совет: добавляйте сухарики непосредственно перед подачей — тогда они останутся хрустящими и сделают салат еще вкуснее.