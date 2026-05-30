Когда надоели колбасно-мясные салаты: готовим «Баклажанный» с помидорами и яйцами — только свежесть овощей и зелени

Летом хочется готовить что-то легкое, сочное и вкусное без лишних мясных продуктов. Этот салат из баклажанов, помидоров и яиц как раз из таких рецептов. Обжаренные баклажаны делают его сытным, маринованный лук добавляет пикантность, а свежие томаты и зелень придают блюду настоящий летний характер. Получается настолько вкусно, что колбасные салаты просто отходят на второй план.

Получается обалденная вкуснятина: нежные баклажаны отлично сочетаются с яйцами, сочными помидорами и ароматной зеленью.

Для приготовления вам понадобится: баклажаны — 3 шт., яйца — 3 шт., помидоры — 2 шт., репчатый лук — 1 шт., укроп — 20 г, петрушка — 20 г, майонез — по вкусу; для маринада: вода — 100 мл, сахар — 1 ч. л., уксус 9% — 2 ст. л., соль — 0,5 ч. л.

Баклажаны очистите от кожуры, нарежьте брусочками, слегка посолите и оставьте на 15 минут. Затем слейте выделившийся сок и обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета. Лук нарежьте тонкими полукольцами и замаринуйте в смеси воды, сахара, соли и уксуса на 15 минут. Яйца отварите вкрутую и нарежьте небольшими кубиками.

Помидоры нарежьте кусочками, зелень мелко порубите. Соедините в салатнике баклажаны, яйца, помидоры, отжатый маринованный лук и зелень. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Перед подачей охладите салат 20–30 минут.

Рецепт — настоящая находка для сезона овощей!