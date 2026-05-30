Интересный салат с крабовыми палочками и сырой морковью: готовим «Бархат» — нежный, слоеный и из простых продуктов

Этот салат давно заслужил свое красивое название. Все дело в необычном сочетании ингредиентов: нежные крабовые палочки, сыр, картофель и свежая морковь делают вкус очень мягким, гармоничным и по-настоящему праздничным. При этом готовится «Бархат» из самых доступных продуктов, а выглядит так, будто его подали в хорошем ресторане. Такой салат отлично подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: нежные слои буквально тают во рту, а свежая морковь добавляет легкую сладость и приятную сочность.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 3 шт., крабовые палочки — 200 г, картофель — 3 шт., морковь сырая — 2 шт. (небольшие), сыр твердый — 200 г, майонез — по вкусу.

Картофель и яйца заранее отварите и остудите. Все ингредиенты натрите на крупной терке отдельно друг от друга. На блюдо выложите первый слой из картофеля и слегка смажьте майонезом. Затем распределите яйца, снова добавьте немного майонеза. Следующим слоем выложите натертые крабовые палочки, затем сыр. Каждый слой слегка промазывайте майонезом. Завершите салат слоем свежей моркови. Готовое блюдо уберите в холодильник минимум на 3–4 часа, чтобы все вкусы хорошо соединились.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила салат «Бархат». Удивило то, насколько интересно в нем раскрывается обычная сырая морковь. Она добавляет свежесть и легкую сладость, благодаря чему салат не кажется тяжелым. Кстати, часть майонеза можно заменить сметаной — вкус получится еще нежнее.