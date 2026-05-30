30 мая 2026 в 11:10

Синоптик предупредил, в каких регионах России ожидаются экстремальные ливни

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экстремальные ливни в конце мая ожидаются на юге Урала и в Причерноморье, заявил ИС «Вести» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков. По его словам, в этих регионах может выпасть более половины месячной нормы осадков.

А в северных широтах на юге Урала и в Причерноморье опять прогнозируются экстремальные ливни, — сказал Заводченков.

Синоптик рассказал, что в конце мая в Москве и Санкт-Петербурге ожидается около 10% от месячной нормы осадков. Он добавил, что дожди не помешают потеплению в этих городах.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что в Краснодарском крае, Адыгее и на Северном Кавказе 30 и 31 мая ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду. На черноморском побережье, в районе Сочи и федеральной территории «Сириус», возможно образование смерчей над морем.

До этого сообщалось, что река вышла из берегов после мощных ливней и затопила дома в селе Утата Закаменского района Бурятии. Глава района Сергей Гонжитов созвал оперативный штаб по предупреждению и ликвидации ЧС. По предварительной информации, существовала угроза подтопления социально значимых объектов.

