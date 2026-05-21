Российское село почти полностью ушло под воду после мощных ливней Река вышла из берегов после ливней и затопила дома в селе Утата в Бурятии

Река вышла из берегов после мощных ливней и затопила дома в селе Утата Закаменского района Бурятии, заявили в пресс-службе местной администрации. По предварительной информации, есть угроза подтопления социально-значимых объектов.

В следствие выпадения обильных осадков произошел выход воды на пойму реки Оронгодой. Затоплены территории прилегающие к домовладениям. Существует угроза подтопления социально-значимых объектов, — говорится в сообщении.

Глава района Сергей Гонжитов созвал оперативный штаб по предупреждению и ликвидации ЧС. На данный момент в сельском поселении введен режим повышенной готовности. Кроме того, организована работа по вскрытию автомобильной дороги и пропуска воды через проезжую часть трассы «Утата — Далахай».

Ранее в Армавире Краснодарского края началась эвакуация жителей из зон возможного подтопления на фоне подъема уровня рек после сильных дождей. Меры затрагивают в том числе Старую Станицу, хутор Красная Поляна и поселок Юбилейный. Власти уточнили, что повышение уровня воды произошло в реках Кубань и Уруп.