Пассажира насмерть придавило машиной после страшного ДТП в Ленобласти

Пассажира насмерть зажало под машиной после ДТП в Ленинградской области, заявили представители комитета правопорядка и безопасности региона в Telegram-канале. Накануне вечером в поселке Торковичи Лужского района водитель автомобиля марки Ford потерял управление.

Машина вылетела в кювет, после чего перевернулась. В итоге пассажир оказался зажат под машиной. Прибывшие на место ЧП спасатели вытащили его, но медики скорой помощи констатировали смерть. По предварительной информации, водитель мог быть пьян.

