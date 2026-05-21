Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 09:05

Пассажира насмерть придавило машиной после страшного ДТП в Ленобласти

Пассажир погиб в ДТП у поселка Торковичи в Ленобласти по вине пьяного водителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пассажира насмерть зажало под машиной после ДТП в Ленинградской области, заявили представители комитета правопорядка и безопасности региона в Telegram-канале. Накануне вечером в поселке Торковичи Лужского района водитель автомобиля марки Ford потерял управление.

Машина вылетела в кювет, после чего перевернулась. В итоге пассажир оказался зажат под машиной. Прибывшие на место ЧП спасатели вытащили его, но медики скорой помощи констатировали смерть. По предварительной информации, водитель мог быть пьян.

Ранее школьник погиб в аварии, которую устроил его пьяный 22-летний дядя в Иглинском районе Башкирии. Родственник 13-летнего подростка сел за руль без прав, предварительно выпив. На трассе Иглино — Красный Восход машина опрокинулась в кювет, ребенок скончался на месте.

До этого в Краснодаре водитель грузовика сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде. Трагедия произошла на улице Ивовой, ребенок умер в больнице. Уточняется, что мужчина за рулем КамАЗа задел мальчика, когда поворачивал на нерегулируемом перекрестке.

Регионы
Ленинградская область
смертельные ДТП
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поздравил полярников с профессиональным праздником
Росстандарт снял ограничения на продажу китайских грузовиков Shacman
В украинском городе начался полный хаос из-за бегства госслужб
МИД РФ: Зеленский цинично хвалится перед своими хозяевами терактами в РФ
Россия нарастила импорт одного европейского продукта в шесть раз
Тело популярной певицы выловили в канале
Массированная атака дронов ВСУ на Запорожье унесла жизни двух человек
Военный эксперт рассказал о составе ТОФ России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 мая: где сбои в России
Гламурную 25-летнюю женщину обвинили в организации банды подростков-убийц
Обвиняемые в гибели людей в ДТП с детской хоккейной командой избежали тюрьмы
Дипломаты Греции разнесли Киев за атаки на суда в Средиземном море
Мерц выступил за особый статус Украины в Евросоюзе
В Госдуме рассказали, кому начнут выдавать удостоверения ветерана
Юрист напомнила, какие документы нужны для выхода в декрет
В Китае заявили о дипломатическом прорыве после визита Путина в Пекин
В Минобороны рассказали о ходе ядерных учений
Три школьника пострадали при взрыве петарды в одной из школ Прикамья
Маркетолог объяснила, как начать успешный бизнес в 2026 году
В Приднестровье забили тревогу из-за одного решения Молдавии
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.