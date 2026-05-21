«80% не знают»: раскрыта новая схема мошенников с выплатами

Мошенники используют логотипы госорганизаций, обещания крупных сумм и различные формулировки, чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по их ссылке, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в МАКСе. Злоумышленники рассылают сообщения, что Социальный фонд России якобы перешел в онлайн и с помощью «приложения» можно проверить свои начисления за две минуты.

В мошеннической рассылке утверждается, что 80% граждан не знают о положенных им выплатах от 34 500 рублей. Людям обещают «без справок, личных данных и очередей» узнать сумму и получить «бесплатные советы» по получению денег. По ссылке люди переходят на фишинговый сайт, где у жертвы будут собирать персональные данные, реквизиты банковских карт или пытаться установить вредоносное ПО под видом «приложения для расчета выплат». В МВД призвали не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию только на официальных порталах госорганов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что мошенники начали предлагать пенсионерам обналичить старые сберкнижки. Он отметил, что по старым вкладам не возвращают «космические» суммы.