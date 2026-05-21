Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 09:43

«80% не знают»: раскрыта новая схема мошенников с выплатами

Мошенники начали навязывать приложение для выплат под видом СФР

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники используют логотипы госорганизаций, обещания крупных сумм и различные формулировки, чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по их ссылке, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в МАКСе. Злоумышленники рассылают сообщения, что Социальный фонд России якобы перешел в онлайн и с помощью «приложения» можно проверить свои начисления за две минуты.

В мошеннической рассылке утверждается, что 80% граждан не знают о положенных им выплатах от 34 500 рублей. Людям обещают «без справок, личных данных и очередей» узнать сумму и получить «бесплатные советы» по получению денег. По ссылке люди переходят на фишинговый сайт, где у жертвы будут собирать персональные данные, реквизиты банковских карт или пытаться установить вредоносное ПО под видом «приложения для расчета выплат». В МВД призвали не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию только на официальных порталах госорганов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что мошенники начали предлагать пенсионерам обналичить старые сберкнижки. Он отметил, что по старым вкладам не возвращают «космические» суммы.

Общество
Россия
мошенники
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Форум «Движение» представил главные мероприятия деловой программы
Путин поздравил полярников с профессиональным праздником
Росстандарт снял ограничения на продажу китайских грузовиков Shacman
В украинском городе начался полный хаос из-за бегства госслужб
МИД РФ: Зеленский цинично хвалится перед своими хозяевами терактами в РФ
Россия нарастила импорт одного европейского продукта в шесть раз
Тело популярной певицы выловили в канале
Массированная атака дронов ВСУ на Запорожье унесла жизни двух человек
Военный эксперт рассказал о составе ТОФ России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 мая: где сбои в России
Гламурную 25-летнюю женщину обвинили в организации банды подростков-убийц
Обвиняемые в гибели людей в ДТП с детской хоккейной командой избежали тюрьмы
Дипломаты Греции разнесли Киев за атаки на суда в Средиземном море
Мерц выступил за особый статус Украины в Евросоюзе
В Госдуме рассказали, кому начнут выдавать удостоверения ветерана
Юрист напомнила, какие документы нужны для выхода в декрет
В Китае заявили о дипломатическом прорыве после визита Путина в Пекин
В Минобороны рассказали о ходе ядерных учений
Три школьника пострадали при взрыве петарды в одной из школ Прикамья
Маркетолог объяснила, как начать успешный бизнес в 2026 году
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.