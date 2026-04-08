В Госдуме предупредили о мошенничестве со старыми сберкнижками

В Госдуме предупредили о мошенничестве со старыми сберкнижками Депутат Свищев: мошенники предлагают пенсионерам обналичить старые сберкнижки

Мошенники начали предлагать пенсионерам обналичить старые сберкнижки, рассказал Общественной Службе Новостей депутат Государственной думы от ЛДПР Дмитрий Свищев. Он отметил, что по старым вкладам не возвращают «космические» суммы.

Но важно понимать: государство компенсирует не «потерянные миллионы», а лишь часть обесценившихся сбережений. И это прописано в законе. Поэтому, когда вам звонят и говорят: «Переведите нам 10 тысяч, и мы поможем вернуть 500 тысяч», — то это мошенники, — рассказал Свищев.

Депутат подчеркнул, что за деньгами со старой сберкнижки необходимо обращаться только напрямую в банк. По его словам, в компенсациях не участвуют посредники.

Ранее куратор платформы Народного фронта Алла Храпунова рассказала, что мошенники начали обманывать продавцов на маркетплейсах, используя схему с возвратом товаров. Она отметила, что злоумышленники психологически давят на жертв, обвиняя их в якобы неверном описании продукции.