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10 июня 2026 в 23:25

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Горловке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. По его данным, удар был нанесен по Центрально-Городскому району.

В результате атаки БПЛА ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель, — написал он.

Ранее власти Каменско-Днепровского МО сообщили, что прифронтовой город оказался под массированной атакой беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным администрации, удары, приведшие к 10 взрывам, начались утром 10 июня.

До этого в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

Утром 10 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.

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