Атака украинских дронов привела к 10 взрывам в российском городе

Атака украинских дронов привела к 10 взрывам в российском городе Каменка-Днепровская оказалась под массированной атакой дронов ВСУ

Прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области оказался под массированной атакой беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. По данным ведомства, удары, приведшие к 10 взрывам, начались утром.

С самого утра противник атакует Каменку-Днепровскую беспилотниками, зафиксировано не менее 10 взрывов в пределах города, — сказано в сообщении.

Утром 10 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.