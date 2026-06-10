Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 15:04

Атака украинских дронов привела к 10 взрывам в российском городе

Каменка-Днепровская оказалась под массированной атакой дронов ВСУ

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области оказался под массированной атакой беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. По данным ведомства, удары, приведшие к 10 взрывам, начались утром.

С самого утра противник атакует Каменку-Днепровскую беспилотниками, зафиксировано не менее 10 взрывов в пределах города, — сказано в сообщении.

Утром 10 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

Регионы
Запорожская область
атаки ВСУ
взрывы
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин жестко высказался о санкциях ЕС против детских центров в России
Здание панорамы «Оборона Севастополя» полностью выгорело
Путин раскрыл, сколько человек подали заявления на новую налоговую выплату
Жуков ответил, кто вдохновлял его в подростковом возрасте
Лантратова помогла десяткам сирот получить квартиры в одном регионе
Россиянин предстанет перед судом за смертельное ДТП в Петербурге
Психолог назвала неочевидную зависимость россиян
Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» локализовали
Вучич рассказал о переменах в Европе по вопросу украинских переговоров
Жителей Подмосковья предупредили о краснокнижных орхидеях
Токаев раскрыл планы на встречу с Трампом
«Могут влиять на игру»: Масалитин о задачах Месси и Роналду на ЧМ-2026
В Госдуме назвали единственный способ достичь мира на Украине
Подросток поставил ребенка на колени в лифте
Купол панорамы обороны Севастополя может рухнуть после атаки ВСУ
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом
Редкий самолет-разведчик НАТО заметили у границ России
В Новгородской области загорелся грузовой автомобиль
Лидера армянской оппозиции допросили по делу семилетней давности
Родителям ответили, можно ли следить за ребенком в детсаду через диктофон
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.