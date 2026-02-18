«Народный губернатор» Донецка ответит за дискредитацию ВС России Таганский суд зарегистрировал протокол на Павла Губарева о дискредитации армии

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении бывшего «народного губернатора» Донецка Павла Губарева, который обвиняется в дискредитации российской армии, сообщили ТАСС в судебной инстанции. Протокол в отношении участника ополчения Донбасса составлен по статье о публичных действиях, порочащих Вооруженные силы РФ.

Суд зарегистрировал административный протокол в отношении Губарева П. Ю. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ), — говорится в сообщении.

Ранее в администрацию Туймазинского района Башкирии обратилась супруга участника специальной военной операции с жалобой на оскорбительные надписи и изображения свастики в подъезде. В результате суд арестовал местного жителя на пять суток и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей за систематические оскорбления бойца и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Кроме того, адвокат Сергей Жорин предупредил, что за лайки и комментарии под видеороликами, порочащими российскую армию, пользователям может грозить административная или уголовная ответственность. По словам защитника, наказание предусмотрено также за реакции, оставленные под экстремистскими материалами.