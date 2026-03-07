Россиянин пострадал при падении обломков БПЛА

Один житель Самарской области пострадал при падении обломков БПЛА, сообщил в своем канале в MAX губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, медики оказывают мужчине всю необходимую помощь.

К сожалению, в результате падения обломков БПЛА пострадал один мужчина. Он госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь, — отметил он.

Утром 7 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 124 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Орловской областей, 11 — над Белгородской. Также силы ПВО ликвидировали и перехватили БПЛА над территориями Крыма, Рязанской, Калужской, Воронежской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Тульской и Самарской областей.

До этого стало известно, что причастный к массированному удару по Белгороду комбриг ВСУ сбежал под Львов. По словам источника, ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре города в ночь с 26 на 27 февраля взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ.