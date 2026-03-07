Международный аэропорт Дубая приостановил работу

Международный аэропорт Дубая поставил работу на паузу, передает пресс-служба местного правительства. Мера была принята в целях обеспечения безопасности.

В целях обеспечения безопасности пассажиров, персонала аэропорта и экипажей авиакомпаний работа международного аэропорта Дубая (DXB) временно приостановлена, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что обломки иранского БПЛА могли упасть на территории международного аэропорта в Дубае, до этого были слышны взрывы, началось сильное задымление. По словам очевидцев, обломки воздушной цели рухнули на улице в районе терминала № 2.

После появилась информация, что порядка 20 пассажирских самолетов, в том числе из Москвы, не могут приземлиться в аэропортах Дубая. Источник, близкий к ситуации, уточнял, что воздушные судна будут находиться в зоне ожидания до получения разрешения на посадку.

До этого стало известно, что Иран применит новейшие баллистические ракеты во время ответных ударов за атаку Израиля и США. Как указал источник, близкий к ситуации, использование оружия большой дальности ожидается в ближайшие дни.