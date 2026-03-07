Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 10:49

Международный аэропорт Дубая приостановил работу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Международный аэропорт Дубая поставил работу на паузу, передает пресс-служба местного правительства. Мера была принята в целях обеспечения безопасности.

В целях обеспечения безопасности пассажиров, персонала аэропорта и экипажей авиакомпаний работа международного аэропорта Дубая (DXB) временно приостановлена, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что обломки иранского БПЛА могли упасть на территории международного аэропорта в Дубае, до этого были слышны взрывы, началось сильное задымление. По словам очевидцев, обломки воздушной цели рухнули на улице в районе терминала № 2.

После появилась информация, что порядка 20 пассажирских самолетов, в том числе из Москвы, не могут приземлиться в аэропортах Дубая. Источник, близкий к ситуации, уточнял, что воздушные судна будут находиться в зоне ожидания до получения разрешения на посадку.

До этого стало известно, что Иран применит новейшие баллистические ракеты во время ответных ударов за атаку Израиля и США. Как указал источник, близкий к ситуации, использование оружия большой дальности ожидается в ближайшие дни.

Дубай
аэропорты
ОАЭ
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Многодетная мама и двое малышей погибли в страшном пожаре под Новосибирском
Меркель призвала положить конец зависимости от США
Трагедия на «Каспии» унесла жизнь водителя
Россиянки высказали недовольство уровнем зарплаты
Катарские военные сбили ракеты
В Госдуме оценили идею обязательного изучения философии во всех вузах
Microsoft разоблачил хитрый трюк северокорейских агентов
Минтранс назвал даты вывоза россиян с Ближнего Востока
«Даже не спустился ниже»: посол привел детали мученической смерти Хаменеи
Россия приостановила авиасообщение с Ближним Востоком
Удары по Украине сегодня, 7 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Марково, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 марта
Нарколог предупредил об опасности лечения стресса бокалом вина
Тегеран и Исфахан подверглись масштабным авиаударам
Энергетические объекты области Украины получили повреждения
«Герань» поразила украинский Ми-8
Популярный зумерский сленг закрепился в русском языке
Звезда сериала «Склифосовский» и ее дочь погибли в аварии
Элитный район Лондона захлестнула волна преступности
Волки стали в 4,5 раза чаще выходить к подмосковным деревням
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.