07 марта 2026 в 11:51

Катарские военные сбили ракеты

Вооруженные силы Катара отразили ракетную атаку на страну

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вооруженные силы Катара отразили ракетный удар по территории страны, сообщило министерство обороны эмирата в соцсети X. По данным ведомства, угроза устранена, а ситуация нормализовалась.

Минобороны объявляет, что вооруженные силы отразили ракетную атаку на Государство Катар, — говорится в сообщении.

МВД Катара направляло жителям столицы Дохи уведомление о повышении уровня угрозы безопасности. Население призвали оставаться в помещениях.

Ранее ВМС Ирана нанесли массированный удар беспилотниками по американским объектам в ОАЭ и Кувейте. Под атаку попали база Аль-Минхад в Абу-Даби, лагерь Аль-Адири в Кувейте и радиолокационные станции Сдот-Миха.

До этого иранские военные атаковали военный лагерь США Аль-Удайри в Кувейте с помощью дронов-камикадзе. Целью стали места дислокации американских сил.

В свою очередь военный обозреватель Денис Селезнев обратил внимание, что кадры с Ближнего Востока демонстрируют неспособность Patriot перехватывать иранские ракеты. По его словам, это также ставит под сомнение заявления Киева об успешном сбитии российских гиперзвуковых «Кинжалов».

