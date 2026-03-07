Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 13:10

Пенсионер «подарил» мошенникам более 11,8 млн рублей

Мошенники обманули москвича на 11,8 млн рублей под предлогом утечки данных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве 71-летний мужчина стал жертвой мошенников и отдал им более 11,8 млн рублей, сообщили в столичной прокуратуре. Злоумышленники позвонили ему под предлогом утечки персональных данных бывших сотрудников компании, в которой он работал.

Пенсионеру сообщили о возможной утечке данных и начале проверки. Вскоре после этого ему позвонил человек, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что с его персональными данными были совершены мошеннические действия.

Попав под влияние мошенников, пенсионер приобрел новый телефон и продолжил общаться с ними. Он скрывал переписку от близких и не рассказывал о происходящем родственникам. Мужчина сообщил звонившим информацию о своих банковских счетах и сумме накоплений.

По указанию псевдоправоохранителя пожилой человек снял 6 млн рублей и передал курьеру для «проверки». Затем он снял еще 5 млн и снова передал их. Оставшуюся сумму, более 870 тыс., он перевел на якобы «безопасные счета».

Ранее сообщалось, что в преддверии 8 Марта в крупных городах активизировались мошенники, которые заранее продумывают схемы обмана, связанные с онлайн-доставкой цветов и подарков. Злоумышленники создают фейковые сайты, используя высокие технологии.

Москва
мошенники
пенсионеры
схемы
обман
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пара из Петербурга рискует начать бомжевать в Индии
Почему не работает Telegram сегодня, 7 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 7 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Лондон забил тревогу после удара по базе на Кипре
Выход США из ядерного соглашения озлобил Иран
Минобрнауки обратилось к студентам РФ в ОАЭ из-за войны на Ближнем Востоке
Рябков объяснил, что на самом деле обсуждалось в Женеве с американцами
«Это наше дно»: Крыжовников раскрыл главную проблему российского кино
Врачи провели ювелирную операцию по спасению 93-летней пациентки
Пенсионер «подарил» мошенникам более 11,8 млн рублей
«Полюбил Россию еще больше»: военный о возвращении из украинского плена
Королевская семья Британии: новости, передача трона Уильяму и Миддлтон
Парижский дом высокой моды зарегистрировал товарный знак в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 марта: где сбои в России
В России могут изменить условия свиданий матерей с детьми в СИЗО
Стало известно, с кем Долина проведет 8 Марта
Американского епископа арестовали за трату церковных денег в борделе
В Киеве «бусифицировали» 140-килограммового парня для отправки в штурмовики
«Солдаты просят»: разведчик о повальном голоде в ВСУ
Россиянкам рассказали, опасны ли пробники косметики
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.