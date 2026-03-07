Пенсионер «подарил» мошенникам более 11,8 млн рублей

В Москве 71-летний мужчина стал жертвой мошенников и отдал им более 11,8 млн рублей, сообщили в столичной прокуратуре. Злоумышленники позвонили ему под предлогом утечки персональных данных бывших сотрудников компании, в которой он работал.

Пенсионеру сообщили о возможной утечке данных и начале проверки. Вскоре после этого ему позвонил человек, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что с его персональными данными были совершены мошеннические действия.

Попав под влияние мошенников, пенсионер приобрел новый телефон и продолжил общаться с ними. Он скрывал переписку от близких и не рассказывал о происходящем родственникам. Мужчина сообщил звонившим информацию о своих банковских счетах и сумме накоплений.

По указанию псевдоправоохранителя пожилой человек снял 6 млн рублей и передал курьеру для «проверки». Затем он снял еще 5 млн и снова передал их. Оставшуюся сумму, более 870 тыс., он перевел на якобы «безопасные счета».

Ранее сообщалось, что в преддверии 8 Марта в крупных городах активизировались мошенники, которые заранее продумывают схемы обмана, связанные с онлайн-доставкой цветов и подарков. Злоумышленники создают фейковые сайты, используя высокие технологии.