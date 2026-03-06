Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:38

В Госдуме назвали неочевидную угрозу для горожан в преддверии 8 Марта

Депутат Кирьянов: в крупных городах перед 8 Марта активизируются мошенники

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В крупных городах в преддверии 8 Марта активизировались мошенники, заявил НСН депутат Госдумы Артем Кирьянов. По его словам, злоумышленники заранее продумывают схемы обмана, связанные с онлайн-доставкой цветов и подарков.

Если мы говорим о мошенничестве в преддверии праздников, это касается в основном больших городов. Естественно, люди точно будут покупать подарки, мошенники к этому готовятся. Все начинается не со звонка, а с подготовки мошеннических сайтов. Тут двойное разочарование — ни цветов, ни подарков, деньги ушли непонятно куда, и их, как правило, не вернуть, — отметил Кирьянов.

Парламентарий добавил, что мошенники при создании сайтов используют высокие технологии и вкладывают в это много денег и ресурсов. Они постоянно развивают обманные схемы. В связи с этим он призвал россиян сохранять критическое мышление и бдительность.

Ранее в Роскачестве сообщили, что мошенники стали создавать в Telegram тематические чаты для покупки цветов на 8 Марта по выгодным ценам. Такие «продавцы» требуют от человека предоплату, после чего блокируют его. Эксперты отметили, что подобные чаты привлекают россиян возможностью сэкономить перед праздником.

праздники
мошенники
общество
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше создают бесполетную зону на три месяца
Засекреченная карта провидцев: где на Земле можно спастись от Апокалипсиса
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.