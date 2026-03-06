В Госдуме назвали неочевидную угрозу для горожан в преддверии 8 Марта Депутат Кирьянов: в крупных городах перед 8 Марта активизируются мошенники

В крупных городах в преддверии 8 Марта активизировались мошенники, заявил НСН депутат Госдумы Артем Кирьянов. По его словам, злоумышленники заранее продумывают схемы обмана, связанные с онлайн-доставкой цветов и подарков.

Если мы говорим о мошенничестве в преддверии праздников, это касается в основном больших городов. Естественно, люди точно будут покупать подарки, мошенники к этому готовятся. Все начинается не со звонка, а с подготовки мошеннических сайтов. Тут двойное разочарование — ни цветов, ни подарков, деньги ушли непонятно куда, и их, как правило, не вернуть, — отметил Кирьянов.

Парламентарий добавил, что мошенники при создании сайтов используют высокие технологии и вкладывают в это много денег и ресурсов. Они постоянно развивают обманные схемы. В связи с этим он призвал россиян сохранять критическое мышление и бдительность.

Ранее в Роскачестве сообщили, что мошенники стали создавать в Telegram тематические чаты для покупки цветов на 8 Марта по выгодным ценам. Такие «продавцы» требуют от человека предоплату, после чего блокируют его. Эксперты отметили, что подобные чаты привлекают россиян возможностью сэкономить перед праздником.