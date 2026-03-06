Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 16:15

«Дзен» запустил праздничную акцию для журналисток к 8 Марта

Фото: Фото предоставлено «Дзеном»
«Дзен» совместно с кофейнями ABC Coffee Roasters запустил коллаборацию для журналисток в преддверии 8 Марта. Сотрудницы российских медиа и студентки факультетов журналистики с 6 по 8 марта смогут бесплатно получить напиток из специального меню, а также набор тематических стикеров.

Акция проходит в трех кофейнях Москвы: ABC University (Милютинский переулок, 3), ABC Opera (Большая Никитская, 19/16с1) и ABC Gallery (Ордынский тупик 4А). Журналисткам предложат специальный кофейный напиток «Черным по белому» на основе эспрессо с молоком с заготовками из черного кунжута и черного тмина, а также клюквы и черной смородины. Такое название было выбрано не просто так: оно отсылает к истории письменности, когда чернила добывали при сжигании масла черного кунжута.

Чтобы получить напиток, нужно предъявить пресс-карту, редакционное удостоверение, студенческий билет или показать страницу автора на сайте издания. Проект был вдохновлен совместным исследованием «Дзена» и сервиса по поиску работы SuperJob. По данным платформы, на февраль 2026 года 73% резюме на должность журналиста принадлежат именно женщинам.

Ранее врач Иван Еременко заявила, что массажер для шеи и спины, абонемент на занятия йогой, специальная лампа-ночник для нормализации сна и утяжеленное одеяло станут наиболее полезными подарками на 8 Марта. Отличным презентом, по его мнению, также будет онлайн-подписка на доставку правильного питания.

