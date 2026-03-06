Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 14:18

В MAX рассказали, как поздравить женщин с 8 Марта в мессенджере

В MAX запустили бот для поздравлений женщин с 8 Марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В MAX запустили специальный чат-бот, с помощью которого можно отправить поздравление с 8 Марта прямо на медиафасад Дома-корабля в Москве, заявил NEWS.ru представитель пресс-службы мессенджера. По его словам, сервис позволяет любому пользователю создать уникальное пожелание и увидеть его на большом экране 7 и 8 марта.

В MAX появилась возможность поздравить близких с Международным женским днем необычным способом — сообщением, которое будет выведено на медиафасад знаменитого Дома-корабля. Сделать это может любой желающий с помощью сервиса «Делитесь поздравлениями в MAX». Найти чат-бот для можно в поиске мессенджера по фразе «делитесь поздравлениями». Они появятся 7 и 8 марта на большом экране Дома-корабля по адресу улица Большая Тульская, 2. Если нет возможности приехать, то можно выбрать опцию «получить фото после показа» или отследить свое послание с помощью трансляции, — пояснили в пресс-службе MAX.

Там же подчеркнули, что для отправки пожелания пользователю достаточно написать текст до 80 символов, указать свое имя и город и выбрать понравившийся фон. Представитель мессенджера отметил, что специально к Международному женскому дню в MAX добавили праздничные стикеры.

Для отправки пожелания на медиафасад через чат-бот MAX необходимо нажать на кнопку «Отправить поздравление», написать текст до 80 символов, указать имя и город, выбрать понравившийся фон и нажать «Отправить». Пользователи также могут поздравить близких в личных сообщениях с помощью сервиса «Конструктор открыток». Создать и отправить ее можно в MAX или другом приложении. Специально к празднику в мессенджере доступны стикеры: «Цветы», «Я сама!», «Подарки на 8 Марта» и «Изящная» тема оформления, — заключили в пресс-службе MAX.

