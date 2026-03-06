Суд запретил распространение рецепта коктейля Молотова

Суд запретил распространять инструкцию с рецептом изготовления коктейля Молотова в Telegram, говорится в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Следствие установило, что в открытом доступе в одном из Telegram-каналов была размещена информация по изготовлению бутылок с зажигательной смесью.

Административное исковое заявление прокурора о признании информации запрещенной к распространению — удовлетворить. Признать информацию запрещенной к распространению, — сказано в документе.

Ранее стало известно, что размещение рекламы в Telegram нарушает закон, поскольку к мессенджеру принимаются меры по ограничению доступа. В ФАС отметили, что ответственность за нарушение рекламного законодательства несут как рекламодатель, так и тот, кто распространяет рекламный контент.

До этого адвокат Сергей Жорин напомнил, что лайки и комментарии к видео, которые дискредитируют Вооруженные силы России, могут обернуться наказанием. По его словам, к ответственности также привлекают за реакции, оставленные под экстремистскими материалами.