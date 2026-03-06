В Госдуме предупредили, что у Telegram осталось не так много времени

У Telegram осталось не так много времени для принятия решений после заявления президента России Владимира Путина о рисках использования неподконтрольных власти систем связи, объявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По его мнению, которое приводит «Подъем», ситуация вокруг мессенджера может кардинально измениться.

Поэтому это недвусмысленный сигнал о том, что ситуация с Telegram начинает приходить в свое логическое завершение и у компании Дурова есть не так много времени, чтобы принять решение, — считает Свинцов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России обратила внимание на рекламу, размещаемую в ряде популярных интернет-платформ. Речь идет о рекламных публикациях, распространяемых через такие сервисы, как Instagram (деятельность в РФ запрещена), Facebook (деятельность в РФ запрещена), YouTube и Telegram. В ФАС указали, что размещение рекламных материалов на этих площадках может подпадать под нормы законодательства о рекламе и требовать дополнительной правовой оценки.