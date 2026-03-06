Посол Ирана поблагодарил Путина за позицию по конфликту на Ближнем Востоке Посол Ирана Джалали поблагодарил Россию и Путина за позицию по Ближнему Востоку

Иран на протяжении многих лет доказывал, что готов поддерживать Россию, и сегодня надеется на ответную солидарность, сказал в интервью NEWS.ru посол республики в РФ Казем Джалали. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за его позицию в отношении нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.

Иран на протяжении многих лет, в том числе и в последние семь лет, доказывал, что готов быть рядом с российскими друзьями. Сейчас наступил момент, когда мы надеемся на ответную солидарность. Мы хотим поблагодарить Россию и лично Владимира Путина за очень важные и своевременные сообщения, за позицию, которую они заняли, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что настоящие друзья познаются именно в сложных обстоятельствах.

События вокруг Ирана и сектора Газа показывают, кто сегодня является независимыми государствами, а кто действует в фарватере политики США. Мы надеемся, что наше сотрудничество с Россией будет расширяться и крепнуть, — сказал Джалали.

Ранее Джалали пообещал, что Иран никогда не сдастся в борьбе с США и Израилем. Дипломат подчеркнул, что Тегеран не намерен подчиняться чьим-либо требованиям.