Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 16:30

Посол Ирана поблагодарил Путина за позицию по конфликту на Ближнем Востоке

Посол Ирана Джалали поблагодарил Россию и Путина за позицию по Ближнему Востоку

Казем Джалали Казем Джалали Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран на протяжении многих лет доказывал, что готов поддерживать Россию, и сегодня надеется на ответную солидарность, сказал в интервью NEWS.ru посол республики в РФ Казем Джалали. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за его позицию в отношении нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.

Иран на протяжении многих лет, в том числе и в последние семь лет, доказывал, что готов быть рядом с российскими друзьями. Сейчас наступил момент, когда мы надеемся на ответную солидарность. Мы хотим поблагодарить Россию и лично Владимира Путина за очень важные и своевременные сообщения, за позицию, которую они заняли, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что настоящие друзья познаются именно в сложных обстоятельствах.

События вокруг Ирана и сектора Газа показывают, кто сегодня является независимыми государствами, а кто действует в фарватере политики США. Мы надеемся, что наше сотрудничество с Россией будет расширяться и крепнуть, — сказал Джалали.

Ранее Джалали пообещал, что Иран никогда не сдастся в борьбе с США и Израилем. Дипломат подчеркнул, что Тегеран не намерен подчиняться чьим-либо требованиям.

Иран
Россия
Владимир Путин
Ближний Восток
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры взрывов в иранском городе Илам
Европейская страна объявила о закрытии воздушного пространства
Израиль заявил об атаке на иранского командира высокого ранга
На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию
В Иране начались протесты
Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань
США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе
Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами
Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции
Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков
Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой
Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест
«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ
Появились кадры операции по задержанию в Венгрии инкассаторов с Украины
Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель
Погранпосты Ирака атаковали с воздуха
Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии
WSJ: Кувейт начал сокращать добычу и переработку нефти
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.