Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:25

«Ничего, кроме победы»: посол Ирана в России дал одно обещание

Посол Ирана в России: республика никогда не сдастся в борьбе с США и Израилем

Посол Ирана в России Казем Джалали Посол Ирана в России Казем Джалали Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранский народ никогда не сдается и будет дальше сопротивляться американо-израильской агрессии, заявил посол исламской республики в России Казем Джалали в интервью информационной службе «Вести». Дипломат подчеркнул, что Тегеран не намерен подчиняться чьим-либо требованиям.

По словам посла, если бы Иран сдался, под вопросом оказалась бы вся его культура и прошлое. Джалали отметил, что перед страной стоит только одна цель — победа, и иранцы будут сопротивляться до конца.

[Они хотят], чтобы мы подчинялись им? Никогда. Мы никогда не сдаемся. Понятно, что мы так поступать не будем <…> будем сопротивляться и дальше. И ничего, кроме победы, перед нами нет, — сказал дипломат.

Ранее Джалали заявил: Тегеран подтвердил в рамках переговоров с Вашингтоном, что не стремится обладать ядерным оружием. По его словам, Иран предлагал различные варианты разрешения разногласий по этому вопросу, переговорный процесс шел успешно, но США «решили всех обмануть».

Прежде стало известно, что Израиль приступает ко второй фазе атак против Ирана, нацеленной на подземные объекты с баллистическими ракетами. По данным СМИ, в ходе первого этапа совместной с США воздушной операции израильские ВВС поразили сотни наземных пусковых установок.

Иран
послы
США
Израиль
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше создают бесполетную зону на три месяца
Засекреченная карта провидцев: где на Земле можно спастись от Апокалипсиса
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.