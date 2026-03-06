«Ничего, кроме победы»: посол Ирана в России дал одно обещание Посол Ирана в России: республика никогда не сдастся в борьбе с США и Израилем

Иранский народ никогда не сдается и будет дальше сопротивляться американо-израильской агрессии, заявил посол исламской республики в России Казем Джалали в интервью информационной службе «Вести». Дипломат подчеркнул, что Тегеран не намерен подчиняться чьим-либо требованиям.

По словам посла, если бы Иран сдался, под вопросом оказалась бы вся его культура и прошлое. Джалали отметил, что перед страной стоит только одна цель — победа, и иранцы будут сопротивляться до конца.

[Они хотят], чтобы мы подчинялись им? Никогда. Мы никогда не сдаемся. Понятно, что мы так поступать не будем <…> будем сопротивляться и дальше. И ничего, кроме победы, перед нами нет, — сказал дипломат.

Ранее Джалали заявил: Тегеран подтвердил в рамках переговоров с Вашингтоном, что не стремится обладать ядерным оружием. По его словам, Иран предлагал различные варианты разрешения разногласий по этому вопросу, переговорный процесс шел успешно, но США «решили всех обмануть».

Прежде стало известно, что Израиль приступает ко второй фазе атак против Ирана, нацеленной на подземные объекты с баллистическими ракетами. По данным СМИ, в ходе первого этапа совместной с США воздушной операции израильские ВВС поразили сотни наземных пусковых установок.