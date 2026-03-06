Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 16:30

Иран нанес «удар возмездия» за атаку на школу в Минабе

КСИР: Иран отомстил за удары по школе в Минабе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран атаковал военные цели Израиля и США в качестве удара возмездия за разрушенную школу для девочек в Минабе, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Военные поразили базы в Персидском заливе и в Тель-Авививе.

22-я волна операции «Правдивое обещание — 4» <...> была проведена <...> в знак мести убийцам иранских детей в школе Минаба, были атакованы цели США и сионистского режима от Персидского залива до Тель-Авива, — заявил КСИР.

Ранее в КСИР сообщили, что в ходе 22-й волны атак на Израиль Иран применил сверхтяжелые баллистические ракеты средней дальности Khorramshahr-4 с боеголовкой массой 1,5 тонны. Также были использованы гиперзвуковые ракеты Fattah.

До этого Корпус стражей Исламской революции уничтожил радары американских систем THAAD в Иордании и ОАЭ. Кроме того, иранские военные с помощью ракет и БПЛА поразили в Катаре РЛС FPS-132.

Также представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» заявил, что военные Исламской Республики атаковали американский нефтяной танкер у берегов Кувейта. По его словам, на судне возникло возгорание.

