Иран нанес «удар возмездия» за атаку на школу в Минабе

Иран нанес «удар возмездия» за атаку на школу в Минабе КСИР: Иран отомстил за удары по школе в Минабе

Иран атаковал военные цели Израиля и США в качестве удара возмездия за разрушенную школу для девочек в Минабе, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Военные поразили базы в Персидском заливе и в Тель-Авививе.

22-я волна операции «Правдивое обещание — 4» <...> была проведена <...> в знак мести убийцам иранских детей в школе Минаба, были атакованы цели США и сионистского режима от Персидского залива до Тель-Авива, — заявил КСИР.

Ранее в КСИР сообщили, что в ходе 22-й волны атак на Израиль Иран применил сверхтяжелые баллистические ракеты средней дальности Khorramshahr-4 с боеголовкой массой 1,5 тонны. Также были использованы гиперзвуковые ракеты Fattah.

До этого Корпус стражей Исламской революции уничтожил радары американских систем THAAD в Иордании и ОАЭ. Кроме того, иранские военные с помощью ракет и БПЛА поразили в Катаре РЛС FPS-132.

Также представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» заявил, что военные Исламской Республики атаковали американский нефтяной танкер у берегов Кувейта. По его словам, на судне возникло возгорание.