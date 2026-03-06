Российских дипломатов эвакуировали из Ирана Дипломатов из России, Чехии и Пакистана эвакуировали через Азербайджан

Сотрудники посольств России, Чехии и Пакистана в Иране были эвакуированы через Азербайджан, передает РИА Новости. Дипломаты покинули Иран через контрольно-пропускной пункт «Астара». Точное число эвакуированных не называется.

Ранее стало известно, что Азербайджан выведет дипломатический персонал из Ирана. Соответствующее решение принял глава государства Ильхам Алиев. Мера коснется сотрудников посольства в Тегеране и генконсульства в Тебризе.

Накануне замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал, что Россия пока не планирует проводить полную эвакуацию своего посольства в Тегеране, но все будет зависеть от ситуации. По его словам, в дипмиссии остается основной состав — преимущественно дипломаты-мужчины. Дальнейшая эвакуация на данном этапе не планируется.

Тем временем посольство России в Иране поблагодарило Азербайджан за помощь, оказанную при эвакуации российских граждан. Власти республики сделали все возможное для того, чтобы переход границы и вылет людей в Россию был максимально комфортным.