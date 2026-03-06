В Москве открыли Книгу соболезнований по погибшему лидеру Ирана

Посольство Ирана в Москве объявило об открытии Книги соболезнований, передает корреспондент NEWS.ru. Она посвящена памяти верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других граждан Ирана, погибших в результате военных ударов со стороны США и Израиля.

Посольство Исламской Республики Иран в Москве с целью почтения памяти верховного лидера и других невинных мучеников, погибших в результате открытой и незаконной агрессии, открывает Книгу соболезнований. <…> Приглашаем вас, оставив запись в Книге соболезнований, почтить имя и память жертв недавних атак, — говорится в сообщении посольства.

Все желающие почтить память погибших могут оставить свои записи в книге. Посольство уже посетил бывший председатель правительства России Сергей Степашин, чтобы выразить соболезнования.

Книга будет доступна для посещения 5 марта с 14:00 до 18:00 и 6 марта с 10:00 до 17:00. Она расположена в резиденции посла Исламской Республики Иран на улице Новаторов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что агрессия США и Израиля против Ирана безосновательна. По ее словам, заявленные американской и израильской сторонами основания для нанесения ударов не нашли подтверждения.