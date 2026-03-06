Холода отступают, весна идет на Москву: прогноз погоды на 8 марта

В праздничные дни весна в Москве вступит в свои права, обещают синоптики. Сколько ожидается градусов 8 марта, какая погода придет в Москву на следующей неделе, что будет в Петербурге?

Какая погода пришла в Москву перед праздничными выходными

Погода на первых весенних праздниках останется прохладной, однако тепло уже близко, обещают синоптики. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что уже вечером в пятницу можно будет почувствовать приближение теплого атмосферного фронта.

«Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков, только вечером местами пройдет небольшой снег, [вероятна] гололедица. Температура воздуха до плюс 2 градусов, по области ожидается от минус 2 до плюс 3. Атмосферное давление выше нормы. В субботу без существенных осадков, гололедица, ночью минус 2–4, днем плюс 1–3 градуса», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Как начнется неделя в Москве, сколько будет градусов

В воскресенье Москва встретит Международный женский день 8 Марта солнцем и прохладной погодой: от минус 2 до плюс 2 градусов днем. Однако на новой неделе температура начнет быстро расти: специалисты Foreca прогнозируют, что уже к 10 марта температура вырастет до плюс 5.

Вся следующая неделя в Москве ожидается солнечной. Температура днем составит плюс 6-7 градусов, ночью будет держаться около 0. ИА «Метеоновости» в долговременном прогнозе предупредило, что с 14 марта возможна новая волна ночных заморозков (до минус 7), однако температура днем останется выше 0.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на праздниках

Леус объявил, что «на праздничную вахту в Петербурге выходит антициклон». Погода ожидается без осадков и теплее нормы.

«6 марта Северная столица окажется под влиянием гребня антициклона. Он сформирует в регион облачную с прояснениями погоду. Обойдется без осадков, а дневная температура воздуха на 2-3 градуса превысит средние многолетние значения. Температура воздуха плюс 2-4 градуса, в Ленобласти до плюс 5. Атмосферное давление будет выше нормы. В субботу без существенных осадков, местами гололедица, ночью около 0, днем плюс 3–5 градусов», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объявил, что в городе ожидается «настоящая мартовская погода».

«С 9 марта будет еще теплее: до плюс 5–10 градусов по западу Ленинградской области, а в Санкт-Петербурге примерно плюс 4–6 градусов для центра города», — прогнозирует синоптик.

По данным Foreca, на следующей неделе температура в Петербурге будет расти: уже к пятнице, 13 марта, ожидается до плюс 9 градусов днем, а в субботу — плюс 12 и солнце. После этого приход циклона снизит температуру и принесет дожди, однако серьезного похолодания не будет.

