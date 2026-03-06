Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 12:16

Холода отступают, весна идет на Москву: прогноз погоды на 8 марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В праздничные дни весна в Москве вступит в свои права, обещают синоптики. Сколько ожидается градусов 8 марта, какая погода придет в Москву на следующей неделе, что будет в Петербурге?

Какая погода пришла в Москву перед праздничными выходными

Погода на первых весенних праздниках останется прохладной, однако тепло уже близко, обещают синоптики. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что уже вечером в пятницу можно будет почувствовать приближение теплого атмосферного фронта.

«Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков, только вечером местами пройдет небольшой снег, [вероятна] гололедица. Температура воздуха до плюс 2 градусов, по области ожидается от минус 2 до плюс 3. Атмосферное давление выше нормы. В субботу без существенных осадков, гололедица, ночью минус 2–4, днем плюс 1–3 градуса», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Как начнется неделя в Москве, сколько будет градусов

В воскресенье Москва встретит Международный женский день 8 Марта солнцем и прохладной погодой: от минус 2 до плюс 2 градусов днем. Однако на новой неделе температура начнет быстро расти: специалисты Foreca прогнозируют, что уже к 10 марта температура вырастет до плюс 5.

Вся следующая неделя в Москве ожидается солнечной. Температура днем составит плюс 6-7 градусов, ночью будет держаться около 0. ИА «Метеоновости» в долговременном прогнозе предупредило, что с 14 марта возможна новая волна ночных заморозков (до минус 7), однако температура днем останется выше 0.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на праздниках

Леус объявил, что «на праздничную вахту в Петербурге выходит антициклон». Погода ожидается без осадков и теплее нормы.

«6 марта Северная столица окажется под влиянием гребня антициклона. Он сформирует в регион облачную с прояснениями погоду. Обойдется без осадков, а дневная температура воздуха на 2-3 градуса превысит средние многолетние значения. Температура воздуха плюс 2-4 градуса, в Ленобласти до плюс 5. Атмосферное давление будет выше нормы. В субботу без существенных осадков, местами гололедица, ночью около 0, днем плюс 3–5 градусов», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объявил, что в городе ожидается «настоящая мартовская погода».

«С 9 марта будет еще теплее: до плюс 5–10 градусов по западу Ленинградской области, а в Санкт-Петербурге примерно плюс 4–6 градусов для центра города», — прогнозирует синоптик.

По данным Foreca, на следующей неделе температура в Петербурге будет расти: уже к пятнице, 13 марта, ожидается до плюс 9 градусов днем, а в субботу — плюс 12 и солнце. После этого приход циклона снизит температуру и принесет дожди, однако серьезного похолодания не будет.

Читайте также:

Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше

Россия добивает логистику «Укрзализницы»: удары по Украине 6 марта

Особняк за миллиард? Какую элитную недвижимость нашли у Руслана Цаликова

оттепель
прогнозы погоды
8 марта
праздники
Москва
Санкт-Петербург
новости
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинскому блогеру дали в России 6,5 лет
Следователь раскрыла детали одного из самых громких убийств Новосибирска
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Назван новый худрук МХАТ имени Горького
Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией
Ромашина раскрыла секрет многолетнего доминирования российских синхронисток
Психиатр объяснил, как пережить начало самостоятельной жизни ребенка
Морские силы разгромили восемь вражеских БЭК
Королевская семья Британии: новости, Эндрю сотрудничал со спецслужбами РФ?
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.