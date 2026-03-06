Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 18:06

Военкор усмотрел в действиях США в Иране тревожный сигнал для Киева

Военкор Коц назвал планы США забрать ПВО у Южной Кореи тревожным сигналом Киеву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Планы Пентагона временно перебросить системы противовоздушной обороны с Корейского полуострова на Ближний Восток являются тревожным сигналом для Украины, высказал мнение военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что Вашингтон намерен задействовать системы Patriot PAC‑3 и THAAD, а также БПЛА MQ‑9 Reaper.

Фактически Вашингтон признает, что не может прикрывать всех и сразу, временно оголяя один фронт ради другого. Сегодня он снимает Patriot и, возможно, THAAD с Корейского полуострова ради войны с Ираном. Завтра аналогичный выбор может встать и по Европе, — указал журналист.

По мнению военкора, США демонстрируют союзникам двойной сигнал. С одной стороны — готовность любой ценой стягивать ресурсы в критический регион, с другой — что никто не застрахован от переброски «железного купола» на новый театр военных действий.

И это прямой тревожный сигнал для Украины: в условиях дефицита батарей и ракет США уже физически не способны бесконечно наращивать ПВО на украинском направлении, не урезая другие регионы. Того и гляди, Трамп затребует вернуть батареи Patriot, которые «Байден передал Киеву бесплатно», — подчеркнул Коц.

Ранее стало известно, что украинские военные могут в ближайшее время подключиться к обеспечению безопасности американских баз на Ближнем Востоке. По данным источников, участие украинской стороны может начаться уже в течение нескольких дней.

Александр Коц
военкоры
США
Иран
Украина
