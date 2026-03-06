Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 12:13

СМИ сообщили о планах Украины помогать США на Ближнем Востоке

Reuters: Украина начнет помогать защищать базы США на Ближнем Востоке

Фото: Lance Cpl. Jeslianne Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинские военные могут в ближайшее время подключиться к обеспечению безопасности американских баз на Ближнем Востоке, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным собеседников агентства, участие украинской стороны может начаться уже в течение нескольких дней.

Точные сроки и формат возможной помощи пока не уточняются, также не раскрывается, какие именно задачи будут выполнять военные специалисты Украины.

Ранее, 5 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил запрос от Соединенных Штатов о содействии в сфере противовоздушной обороны в ближневосточном регионе. По его словам, он распорядился подготовить необходимые средства и направить украинских специалистов для работы на месте.

Также военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявлял, что Украина безвозмездно передаст США беспилотники в надежде на поддержку американского президента Дональда Трампа. Так он прокомментировал информацию о желании Вашингтона использовать украинские дроны в конфликте с Ираном.

