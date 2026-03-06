Аналитик ответил, вырастут ли цены на электронику из-за иранского конфликта Аналитик Муртазин: иранский конфликт не затронет цены на электронику

Иранский конфликт не приведет к подорожанию электроники, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Эльдар Муртазин. Он отметил, что серый импорт просто переориентируется на другие страны.

Бытовая техника оттуда не шла от слова совсем, крупная тем более, мелкая тоже не шла. Шли комплектующие компьютерные. Все, что стоит дорого на единицу товара и занимает мало места, оно могло привозиться оттуда, — рассказал Муртазин.

Аналитик подчеркнул, что подорожание техники возможно по другим причинам. По его словам, на ценообразовании скорее скажутся проверки бизнеса со стороны регуляторов.

