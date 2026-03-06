Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 13:30

Аналитик ответил, вырастут ли цены на электронику из-за иранского конфликта

Аналитик Муртазин: иранский конфликт не затронет цены на электронику

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранский конфликт не приведет к подорожанию электроники, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Эльдар Муртазин. Он отметил, что серый импорт просто переориентируется на другие страны.

Бытовая техника оттуда не шла от слова совсем, крупная тем более, мелкая тоже не шла. Шли комплектующие компьютерные. Все, что стоит дорого на единицу товара и занимает мало места, оно могло привозиться оттуда, — рассказал Муртазин.

Аналитик подчеркнул, что подорожание техники возможно по другим причинам. По его словам, на ценообразовании скорее скажутся проверки бизнеса со стороны регуляторов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что цены на услуги такси могут увеличиться на 15% в связи с вступлением в силу закона о локализации машин для перевозок. По его словам, в частности, этот риск связан с ростом стоимости новых автомобилей.

импорт
Иран
конфликты
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоозащитница рассказала о рисках самовыгула
В MAX рассказали, как поздравить женщин в мессенджере
Продюсер перечислил самых востребованных на частных мероприятиях артистов
Дипломатам из Грузии ограничили въезд в Евросоюз
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
В Москве ожидаются опасные подтопления из-за теплой погоды
Налет на Крым, БПЛА с шариками, F-16 на границе: как ВСУ атакуют РФ 6 марта
«Сложно»: Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию
России грозит фруктовый коллапс
Европу призвали снять антироссийские санкции из-за войны в Иране
Нижегородский проект для ветеранов «СВОе дело» заинтересовал Путина
«Говорила мне мама»: Костомаров о спортивных тренировках
Россиянин «оплатил» себе крупный срок в колонии переводом денег ВСУ
Туриста преследовали трансженщины с кирпичом за неуплату интим-услуг
Бастрыкин велел отчитаться о смерти пациента скорой в Моздоке
Стало известно, сколько россиян не смогут провести день без гаджетов
Россиянин изнасиловал девочку и отправился в тюрьму до 2046 года
Жительницу Забайкалья оштрафовали за оскорбление медиков в чате
В ДТП на «Сибири» погиб трехмесячный ребенок
Такси, грузовик и «Газель» столкнулись в тоннеле на северо-западе Москвы
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.