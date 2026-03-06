Жительница Екатеринбурга попала в аварию на картинге и потеряла работу Посетительница картинга сломала руку и потеряла работу в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга сломала руку при посещении картинга, сообщил портал e1. В результате она потеряла работу — девушка работает в индустрии красоты и теперь не может принимать клиенток.

Пострадавшая сообщила, что на следующий день она встретилась с управляющим. По ее словам, он якобы отказался составлять акт о несчастном случае, а позже и вовсе возложил вину на девушку. Екатеринбурженка добавила, что управляющий не выслал видео с инцидентом.

В ответ управляющий картинг-центром заявил, что девушка пришла на следующий день после травмы и заведение провело служебную проверку. Были просмотрены видеозаписи и опрошены сотрудники. По его словам, после травмы пострадавшая осталась на картинге и продолжила кататься. Управляющий также заявил, что девушка якобы требует денежную компенсацию — заведение готовит встречный иск о мошенничестве и вымогательстве.

Ранее в Новосибирске 13-летний школьник сломал спину на гололеде. Мальчик поскользнулся, когда возвращался с мамой из поликлиники. Ему диагностировали повреждение двух позвонков в грудном отделе.