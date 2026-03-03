Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 10:24

Мальчик из Новосибирска сломал спину на гололеде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новосибирске 13-летний школьник сломал спину на гололеде, сообщает «КП-Новосибирск». Мальчик поскользнулся, когда возвращался с мамой из поликлиники.

Днем 13 февраля мы шли рядом друг с другом, и сын вдруг резко полетел на спину. Я даже не успела среагировать, а он уже лежит на спине, отрывисто дышит: «Мама, мне очень больно». Сказал, что ударил спину и копчик. Я сама аккуратно поставила сына на ноги, кое-как дошли до дома. Потом взяли документы, вызвали такси и поехали в травмпункт, — рассказала мама пострадавшего.

Мальчику диагностировали повреждение двух позвонков в грудном отделе. Сейчас он находится на домашнем обучении, также ребенок будет вынужден ходить в корсете и получил двухлетний запрет на занятия спортом.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 56-летнюю местную жительницу госпитализировали в Мариинскую больницу после падения наледи с крыши. Инцидент произошел на Разъезжей улице у дома №16 в Центральном районе.

Новосибирск
переломы
гололед
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 марта: обстановка у Волчанска и Купянска
Армия Израиля вошла на территорию соседней страны
Путин назначил посла России в Польше
Школьников «обрадовали» новым экзаменом по старому предмету
Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности
Трамп отказался от скучных пресс-конференций по просьбе союзников
Экономист ответила, как введение ГОСТа повлияет на стоимость хлеба в России
Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта под Сумами
Ситуация в Дубае 3 марта: работа аэропортов, рейсы в Россию, удары Ирана
Новый удар Израиля привел к гибели 13 иранских военных
Стало известно, обрушит ли Иран рынок недвижимости в Дубае
Зеленский сделал дерзкое заявление о выборах на Украине
Россиянам рассказали, когда повысят коэффициенты к ставкам экосбора
Франция усилит ПВО на Кипре
Иранские города содрогнулись от взрывов
Невролог предупредила, чем грозит привычка чистить уши ватными палочками
Директор школы ответила рублем за травму девочки на стройке
Фьючерсы TTF обновили максимум с февраля 2025 года
В США признали давление Китая на Иран по одной причине
В Иране озвучили потери американцев после удара КСИР по базе США в ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.