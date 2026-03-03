Мальчик из Новосибирска сломал спину на гололеде

В Новосибирске 13-летний школьник сломал спину на гололеде, сообщает «КП-Новосибирск». Мальчик поскользнулся, когда возвращался с мамой из поликлиники.

Днем 13 февраля мы шли рядом друг с другом, и сын вдруг резко полетел на спину. Я даже не успела среагировать, а он уже лежит на спине, отрывисто дышит: «Мама, мне очень больно». Сказал, что ударил спину и копчик. Я сама аккуратно поставила сына на ноги, кое-как дошли до дома. Потом взяли документы, вызвали такси и поехали в травмпункт, — рассказала мама пострадавшего.

Мальчику диагностировали повреждение двух позвонков в грудном отделе. Сейчас он находится на домашнем обучении, также ребенок будет вынужден ходить в корсете и получил двухлетний запрет на занятия спортом.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 56-летнюю местную жительницу госпитализировали в Мариинскую больницу после падения наледи с крыши. Инцидент произошел на Разъезжей улице у дома №16 в Центральном районе.