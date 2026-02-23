Ребенка затянуло под трос подъемника на горнолыжной базе В Подольске мальчика затянуло под трос подъемника на горнолыжной базе

В подмосковном Подольске на горнолыжной базе «Красная горка» ребенка затянуло на бугельном кольце под трос подъемника, передает Telegram-канал «Подъем». Несовершеннолетний получил закрытый перелом руки.

Семья с 12-летним мальчиком отправилась на горнолыжный курорт, чтобы покататься на лыжах. Во время катания родители ненадолго отвлеклись, и в этот момент рука ребенка попала в бугельное кольцо подъемника, из-за чего он оказался в воздухе. Его удалось быстро освободить из-под троса, но без травм не обошлось.

Ранее сообщалось, что на австрийском курорте Фойеркогель 14-летний подросток погиб, упав на горнолыжном склоне. Инцидент случился 26 января на семейной трассе, где катались гости из Чехии. Несовершеннолетний лыжник потерял управление и съехал с безопасной траектории, ударившись головой о каменистую осыпь. Спасатели более часа пытались спасти юношу, но их усилия не увенчались успехом.

До этого российский сноубордист погиб в результате схождения лавины на горнолыжном курорте Хакуба в японской префектуре Нагано. Мужчина катался на высоте около 1100 метров вместе с двумя знакомыми, которые не пострадали и смогли самостоятельно спуститься. Тело 42-летнего мужчины было обнаружено спустя два дня после произошедшего.