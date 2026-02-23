Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 12:23

Ребенка затянуло под трос подъемника на горнолыжной базе

В Подольске мальчика затянуло под трос подъемника на горнолыжной базе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В подмосковном Подольске на горнолыжной базе «Красная горка» ребенка затянуло на бугельном кольце под трос подъемника, передает Telegram-канал «Подъем». Несовершеннолетний получил закрытый перелом руки.

Семья с 12-летним мальчиком отправилась на горнолыжный курорт, чтобы покататься на лыжах. Во время катания родители ненадолго отвлеклись, и в этот момент рука ребенка попала в бугельное кольцо подъемника, из-за чего он оказался в воздухе. Его удалось быстро освободить из-под троса, но без травм не обошлось.

Ранее сообщалось, что на австрийском курорте Фойеркогель 14-летний подросток погиб, упав на горнолыжном склоне. Инцидент случился 26 января на семейной трассе, где катались гости из Чехии. Несовершеннолетний лыжник потерял управление и съехал с безопасной траектории, ударившись головой о каменистую осыпь. Спасатели более часа пытались спасти юношу, но их усилия не увенчались успехом.

До этого российский сноубордист погиб в результате схождения лавины на горнолыжном курорте Хакуба в японской префектуре Нагано. Мужчина катался на высоте около 1100 метров вместе с двумя знакомыми, которые не пострадали и смогли самостоятельно спуститься. Тело 42-летнего мужчины было обнаружено спустя два дня после произошедшего.

Подмосковье
дети
травмы
переломы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, почему в Киеве желают продолжать конфликт
«Цена победы имеет значение»: Медведев призвал военных беречь себя
Медведев объяснил, почему Россия не разглашает итоги переговоров по Украине
На Западе поразились новому заявлению Зеленского о Путине
Медведев объяснил, что начали осознавать в Киеве
«На коленке»: Медведев вспомнил первые шаги России в сфере БПЛА
Европейская страна на год сдвинет голосование по вступлению в ЕС
Мужчина решил спуститься с девятого этажа по простыням и разбился
Глава центра лечения от зависимостей пьяным избил мать
Генерал США объяснил, почему США требуют от Киева мирную сделку до лета
В АТОР назвали число российских туристов в Мексике на фоне беспорядков
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
«Сейчас тихо»: житель штата Халиско о ситуации на фоне беспорядков
Политолог раскрыл, кто дал наркобаронам сформировать государство в Мексике
Гагин озвучил шокирующие факты похищений украинских детей солдатами ВСУ
В Совете Федерации назвали главных героев Дня защитника Отечества
ВСУ обесточили сотни населенных пунктов на Запорожье
Ветеран СВО рассказала, как спаслась от удара дрона-камикадзе ВСУ
Кровавый хаос в Мексике: кадры жестких стычек после убийства наркобарона
Уильям раскрыл подробности своего состояния после скандала с Эндрю
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.