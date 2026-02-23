«Это страшные цифры»: Захарова раскрыла данные об увечьях детей из-за ВСУ Захарова: почти 300 детей получили ранения из-за атак ВСУ за прошедший год

Почти 300 детей получили ранения и 22 погибли из-за атак ВСУ за прошедший год, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала такие данные страшными, передает ТАСС.

Пострадало как минимум 293 ребенка, то есть несовершеннолетних. 22 ребенка были убиты, 271 ребенок ранен. Я говорю только о физических увечьях, ряд из которых привел к гибели, какие-то привели к искалеченным судьбам в физическом плане. Это страшные цифры, только за один год, — рассказала Захарова.

Дипломат также напомнила статистику с начала конфликта. По ее словам, c февраля 2022 года ранения получили как минимум 1082 ребенка, 236 из них погибли.

Они ни в чем не виноваты, — подчеркнула Захарова.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что Вооруженные силы Украины в последние дни многократно увеличили количество атак на гражданские объекты в российских регионах. По его информации, особенно тяжелая ситуация складывается в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.