Футболиста Смолова будут судить за драку в московском кафе Дело футболиста Смолова о драке в центре Москвы будет передано в суд

Дело футболиста Федора Смолова о драке в кафе на улице Большая Никитская в Москве будет направлено в суд, сообщает прокуратура столицы. Спортсмен обвиняется по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В прокуратуре Москвы утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя столицы. Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), — говорится в сообщении.

По версии дознания, утром 28 мая 2025 года обвиняемый, находясь на летней веранде ресторана, в ходе конфликта с группой лиц нанес один удар кулаком правой руки в лицо одному из оппонентов. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявлял, что Смолов может получить штраф до 300 тыс. рублей или условный срок за драку в мае 2025 года. По его словам, в таких случаях обвиняемые редко получают реальный тюремный срок. Адвокат отметил, что дело может закончится примирением сторон.