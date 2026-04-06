Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 19:21

Смолов заявил, что «переплавил» пропавшие часы в золото РПЛ

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Чемпион России в составе «Краснодара» Федор Смолов в интервью «Матч ТВ» рассказал, что не стал разбираться в истории с пропажей дорогих часов в Казани в ноябре 2024 года, а воспринял случившееся как «переплавку» аксессуара в чемпионский титул. По его словам, он решил относиться к этому именно так, потому что сезон в итоге стал для его команды победным.

Я был в «Краснодаре», мы шли, если не ошибаюсь, на первом месте, и тот сезон стал чемпионским, и я в какой‑то момент стал относиться к этому так: я эти часы «переплавил» в золотую медаль чемпионата, — сказал Смолов.

Футболист добавил, что когда такой внутренний диалог происходит, проще воспринимать подобные истории. Он также подчеркнул, что считает эту позицию самой правильной.

Как сообщал «Спорт-Экспресс», во время матча «Рубин» — «Краснодар» (1:1) у Смолова из шкафчика в гостевой раздевалке пропали часы стоимостью до 8 млн рублей. Сотрудники стадиона просмотрели записи камер видеонаблюдения, но на них был виден только вход в раздевалку, и ничего подозрительного зафиксировать не удалось.

Ранее Смолов сообщил, что мошенники требовали у него $1 млн (80 млн рублей) после драки в кафе. По его словам, злоумышленники обещали закрыть дело за вознаграждение.

Спорт
Федор Смолов
ФК Краснодар
футболисты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.