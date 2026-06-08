Россиянам рассказали, как выбрать сладкий арбуз в июне Роскачество: сладкие арбузы можно определить по земляному пятну

Определить сладкий арбуз даже в начале лета можно по земляному пятну, сообщает LIFE.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Специалисты отметили, что вкус арбуза зависит от сорта.

Для большинства людей вкусный арбуз — значит сладкий. На вкус арбуза влияют не только его зрелость, но и выбранный сорт. О том, что у арбузов много сортов, люди порой забывают: для них несладкий арбуз — значит неспелый, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что другими признаками спелого арбуза могут быть гулкий звук, напоминающий вибрацию при постукивании, и матовая корка. Также зрелыми в начале лета могут быть импортные плоды, однако их вкус может отличаться от привычных представлений о сладости.

Ранее сообщалось, что яркий блеск и зеленая плодоножка являются признаками спелой черешни. Матовая поверхность и отсутствие плодоножки — признаки длительного хранения ягоды.