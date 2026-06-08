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08 июня 2026 в 10:30

ПВО защитила Москву от атаки украинского дрона

Собянин: силы ПВО уничтожили летевший в сторону Москвы беспилотник

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Дежурные силы противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы, заявил в своем канале на платформе МАКС мэр города Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил он.

Ранее сообщалось, что власти Крыма решили приостановить железнодорожное сообщение на перегоне Керчь — Симферополь. Как отметил советник главы республики Олег Крючков, такое решение было принято из-за атак украинских дронов.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали территорию Белгородской области почти 70 раз за прошедшие сутки. В результате ударов погиб один человек, еще пять, в том числе 14-летний ребенок, получили ранения. Мальчика госпитализировали в профильное отделение детской областной клинической больницы.

Москва
БПЛА
атаки ВСУ
Сергей Собянин
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