Пассажиров поезда Севастополь — Москва отправили в Керчь автобусами Из Крыма в Керчь отправили первый автобус с пассажирами задержанного поезда № 92

Первый автобус с пассажирами поезда № 92 Севастополь — Москва отправился в Керчь, сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Маршрут был сокращен из-за ограничений на железной дороге в Крыму.

В настоящий момент в Керчь уже отправлены часть пассажиров поезда № 92 Севастополь — Москва отправлением 7 июня, — говорится в сообщении.

Ранее компания заявила, что поезда, которые должны отправиться 8 июня из Крыма в другие регионы России, начнут движение от станции Керчь. Решение принято после ночной атаки беспилотников на полуостров.

Ранее сообщалось, что девять поездов в Крым и из него задерживались после ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины. Время задержки маршрутов составляло от 3,5 до 9 часов. В Крым не могли отправиться поезда из Адлера, Минеральных Вод и Москвы.

До этого советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что железнодорожное сообщение на перегоне Керчь — Симферополь было приостановлено. Он пояснил, что решение было принято на фоне атак ВСУ.