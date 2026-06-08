Волонтер раскрыла, что стало с пропавшей на Пхукете россиянкой

Волонтер раскрыла, что стало с пропавшей на Пхукете россиянкой Волонтер Шерстобоева: пропавшую на Пхукете москвичку нашли в полиции

Пропавшая на острове Пхукет 25-летняя москвичка Шанти обнаружена в полицейском участке района Чалонг, сообщила РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер группы российских волонтеров. Девушку задержали после того, как она упала с третьего этажа и пробила крышу дома.

Как сказано в материале, россиянка, лишившаяся работы маркетолога и пережившая голод из-за безденежья, пропала на Пхукете 1 июня. По словам полицейских, Шанти задержали 3 июня около 22.00 (18.00 мск).

Шерстобоева отметила, что при падении девушка получила множественные порезы, но серьезных травм избежала. Хозяева дома, куда упала Шанти, сами привезли ее в полицию.

Переводчица сообщила, что задержанная находится в неадекватном состоянии, сильно напугана, а ее зрачки расширены. Сейчас Шанти доставлена в больницу района Чалонг.

Родные предполагают, что ей могли ввести вещество, изменяющее сознание. Сама девушка пока не может объяснить случившееся: у нее проблемы с речью на всех языках, включая русский.

Россиянке грозят обвинения в незаконном проникновении в жилище и нанесении ущерба. Однако есть надежда, что хозяева дома удовлетворятся компенсацией в 5 тыс. батов (чуть более 11 тыс. рублей) и отзовут заявление, добавила Шерстобоева.

Ранее тайские правоохранители задержали россиянина, который заманивал людей из стран СНГ в мошеннические кол-центры в Мьянме. В таких заведениях многие попадали в рабство. Мужчина работал на мафию Мьянмы, при этом сам жил с девушкой в Бангкоке. Она помогала ему в заманивании людей в кол-центры, вместе они за полгода заработали 3 млн рублей.