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17 июля 2026 в 04:25

«Цирк на колесах»: Захарова дала оценку переговорам с Украиной в 2025 году

Захарова: Украина устроила цирк на колесах вокруг переговоров с РФ в 2025 году

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Киев организовал «цирк на колесах» вокруг переговоров с Россией, которые прошли в Стамбуле летом 2025 года, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала. По ее словам, украинская сторона сопровождала процесс публичными насмешками и демонстративным недовольством.

Была направлена соответствующая делегация во главе с господином [помощником президента РФ Владимиром] Мединским, которая состояла из экспертов. Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова, — уточнила дипломат.

Она напомнила, что представители Киева, включая президента Владимира Зеленского, критиковали состав и уровень российской команды. Однако встреча все же состоялась и принесла результаты, в том числе по гуманитарным вопросам.

Москва подчеркивает, что Киев изначально не был настроен на конструктивный диалог, а использовал встречу для публичных заявлений. Российская же сторона до сих пор остается открытой к дипломатии, но только при условии взаимного уважения и делового подхода.

До этого завершение миссии посла Германии Александера Ламбсдорфа в Москве получило оценку Захаровой. Она прокомментировала это событие цитатой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

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