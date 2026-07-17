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17 июля 2026 в 01:13

«Он не заслужил света»: в МИД РФ дали оценку отъезду немецкого посла

Захарова привела цитату из «Мастера и Маргариты» на фоне отъезда Ламбсдорфа

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Завершение миссии посла Германии Александера Ламбсдорфа в Москве получило оценку представителя МИД России Марии Захаровой. Она прокомментировала это событие цитатой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Захарова в своем посте в социальных сетях использовала фразу из книги «он не заслужил света». Поводом для публикации послужило видео германского посольства, где дипломата в шляпе соотнесли с Воландом.

В обнародованном посольством интервью Ламбсдорф рассказал, что его шляпа стала «хитом» в немецких СМИ, и упомянул, что жил в Москве недалеко от Патриарших прудов. Собеседник из пресс-службы отметил сходство образа посла с Воландом, которого в первой главе романа приняли за немца.

Захарова разместила фрагмент видео в соцсетях, сопроводив его музыкальной темой бала сатаны из сериала «Мастер и Маргарита». Подпись к посту отсылает к финальной части булгаковского романа.

Он не заслужил света, — написала дипломат.

До этого Захарова обратила внимание, что все больше европейских государств открыто признают, что не могут сохранять курс Брюсселя на бесконечную поддержку Украины. По ее мнению, «палочная» дисциплина в Евросоюзе дает сбой. Она также отметила несостоятельность региональных форматов, создаваемых для продвижения антироссийского проекта.

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Мария Захарова
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