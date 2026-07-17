Захарова объяснила, кто стоит за терактами на территории России Захарова: теракты в РФ стали совместным преступлением Украины и западных стран

Террористические атаки на российскую территорию являются результатом скоординированных действий Киева и его западных покровителей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Дипломат подчеркнула, что не отделяет Украину от Запада в данном контексте.

Запад […], видя ситуацию на поле боя, прекрасно понимая и видя ситуацию с их внутренней политикой, с их экономикой, понимая всю уязвимость вообще в принципе мировой геополитической ситуации для себя, ровно поэтому перешли к этой самой агрессивной риторике и агрессивной поддержке террористических актов, — отметила Захарова.

Дипломат особо отметила, что речь идет не только о Киеве или Банковой, а о совместном преступлении. В Кремле рассчитывают, что международное сообщество даст принципиальную оценку этой линии поведения.

До этого Захарова обратила внимание, что все больше европейских государств открыто признают, что не могут сохранять курс Брюсселя на бесконечную поддержку Украины. По ее мнению, «палочная» дисциплина в Евросоюзе дает сбой. Она также отметила несостоятельность региональных форматов, создаваемых для продвижения антироссийского проекта.